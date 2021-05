Kate Winslet spricht über ihre Rolle in "Mare of Easttown"

Welche Rolle sie auch spielt – Kate Winslet weiß, wie sie die Zuschauer in ihren Bann zieht. Ob in Kassenschlagern wie "Titanic", "Der Vorleser" oder "Liebe braucht keine Ferien": Die 45-Jährige brilliert in Dramen und Komödien gleichermaßen.

Auch wenn die Schauspielerin ein "alter Hase" im Filmgeschäft ist, zeigt sie in ihrer jüngsten Performance eine völlig neue Seite von sich. In der Crime-Serie "Mare of Easttown" (seit 21. Mai immer freitags auf Sky Ticket und Sky Atlantic) schlüpft der Hollywood-Star in die Rolle der Polizistin Mare Sheehan. Während sie ihre Pflicht erfüllt, muss sie mit ansehen, wie ihr eigenes Leben langsam aber sicher auseinander bricht. Eine packende Geschichte, die es in sich hat!

Der Macher der Show, Brad Ingelsby, gibt im Interview ganz offen zu: "Wir hatten während den Dreharbeiten öfter den Moment, in dem wir an allem gezweifelt haben. Jegliche Zweifel haben sich jedoch immer in Luft aufgelöst, als wir uns voll und ganz auf die Hauptfigur Mare Sheehan fokussiert haben. Die Geschichte hat zwar einige Höhen und Tiefen und Überraschungen auf Lager, doch im Grunde dreht sich alles nur um Mare und die Krisen, die sie in ihrem Leben überwältigen muss."

Kate Winslet erzählt im Interview: "Die Serie zu kreieren war ein sehr langer Prozess. Ich habe das erste Mal das Drehbuch Ende 2018 gelesen. Das war, bevor ich überhaupt meinen anderen Film 'Ammonite' gedreht habe. Währenddessen wusste ich also schon, dass ich sechs Monate später Mare verkörpern werde. Das war absolut verrückt, weil ich nach 'Ammonite' direkt in die Vorbereitung gegangen bin. Es hat insgesamt fünf Monate gedauert, bis ich bereit war, Mare Sheehan zu spielen."

Winslet weiter: "Wir haben im September 2019 mit den Dreharbeiten angefangen und mussten im März 2020 aufgrund der Corona-Krise eine Zwangspause einlegen. Ich musste die Eigenheiten meiner Figur also diese ganze Zeit über mit mir tragen und sie verinnerlichen. Wir waren erst im Dezember 2020 fertig mit den Dreharbeiten. Mare Sheehan ist mir also immer noch sehr nahe!"