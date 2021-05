Wachgeküsst – Urlaub mal wieder in Deutschland: ZDF-Reportage

Auch im zweiten Corona-Jahr werden viele Deutsche wohl wieder Urlaub in Deutschland machen. Eine ZDF-Reportage stellt lohnenswerte Reiseziele vor.

Wachgeküsst – Urlaub mal wieder in Deutschland Dokumentation • 24.05.2021 • 19:30 Uhr

Es war die Parole der vielen zurückliegenden Monate im ersten Corona-Jahr: "Das holen wir in diesem Sommer alles nach." Mit dieser vagen Aussicht auf eine Rückkehr in eine vermeintliche "Normalität" wurden immer wieder große Treffen mit Freunden und Familien, Feiern, Hochzeiten, aber natürlich auch Reisepläne verschoben. Auslöser für die neue ZDF-Gemeinschaftsdokumentation "Wachgeküsst – Urlaub mal wieder in Deutschland" ist die immer stärker Gewissheit werdende Erkenntnis, dass auch die warmen Monate im Jahr 2021 noch keine grundlegende Veränderung der Lage im Land bringen werden. Viel "großer" Tourismus wird nicht möglich sein. Aber im Kleinen, da dürfte auch in diesem Jahr etwas gehen. Daher empfehlen die Filmemacher Torben Schmidt, Frauke Ludwig, Sandra Aïd und Juliane Kussmann lieber schon mal heimische Reiseziele, die es zu entdecken gilt.

Die Reiselust im Land der langjährigen Reise-Weltmeister ist weiterhin ungebrochen. Aber die anhaltende Unsicherheit bei den Massen-Fortbewegungsmitteln wie Flugzeugen oder Kreuzfahrtschiffen, die lange Liste mit Ländern, von deren Besuch derzeit noch immer abgeraten wird, sowie nicht immer ganz klare bürokratische Regelungen über Test- und Impf-Nachweise dürften auch in diesem Sommer die Urlaubsplanung dominieren. Die Pandemie ist nicht vorbei; die Sehnsucht nach Ortswechsel und einem behutsamen Ausstrecken der Fühler ist geblieben.

Für viele Bundesbürger wird daher in diesem Jahr das Reisen vor allem wieder in Deutschland stattfinden – durchaus auch mit Blick darauf, die Lage der gebeutelten Tourismusbetriebe durch praktizierte Solidarität ein wenig aufzubessern. Darauf hoffen zumindest Hoteliers und Gastronomen – und das auch abseits der üblichen Massenziele etwa an den Küsten oder in der Voralpenregion. Nicht wenige bislang übersehene Urlaubsdestinationen im Lande träumen davon, langfristig Gäste an sich zu binden.

Die Vor-Ort-Recherche-Teams vom ZDF versuchen dabei, Inspirationen zu liefern, Mut zu machen, gängigen Klischeevorstellungen zu widersprechen und ungerechtfertigten Sorgen vor schlechtem Wetter, muffigem Service und wenig ambitionierter Kulinarik aus dem Weg zu räumen. Dabei lernt man viele Menschen kennen, die sich beherzt den Herausforderungen der angespannten Lage stellen.

Dass der Urlaub in Deutschland gelingen kann, haben viele Regionen schon im vergangenen Corona-Sommer gezeigt: Damals musste oft noch viel improvisiert werden – etwa mit schnell neu ausgewiesenen Abstellflächen für die mittlerweile wieder so beliebten Wohnmobile auf privatem Grund. Nun stellen sich neue Grade an Professionalisierung ein.

Bleibt die bange Frage: Wird denn der (bislang oft nicht ganz freiwillige) Trend zum Urlaub im eigenen Land auch über die Corona-Zeiten hinaus anhalten? Vielen Tourismus-Anbietern, aber auch den Reisenden, die sich immer wieder überraschen lassen sollen, möchte man das wünschen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH