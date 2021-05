Joseph Baena: Arnold Schwarzeneggers Sohn startet Schauspielkarriere

Joseph Baena, der uneheliche Sohn von Arnold Schwarzenegger und dessen ehemaliger Haushälterin Mildred Baena, geht unter die Schauspieler: Die US-amerikanische Online-Zeitschrift "TMZ" veröffentlichte kürzlich einige Fotos, die Baena am Set des neuen Independent-Films "Bully High" zeigen.

Die Aufnahmen zeigen Baena in verschiedenen Szenen, die allesamt auf einem Schulcampus zu spielen scheinen. Auf einem davon hält er ein Homecoming-King-Poster der von ihm dargestellten Figur Eddie in die Kamera. Auf einem anderen ist er auf einem Baseballfeld zu sehen.

Schon vor einigen Tagen hatte der 23-Jährige selbst einen Eindruck von den Dreharbeiten auf Instagram geteilt. Zu einem Foto von sich und drei anderen Darstellern in Schuluniform schrieb er: "Endlich weiß ich, wie es ist, ein Privatschulkind zu sein". Außerdem bekundete er, eine "tolle Zeit" zu haben.

"Bully High" wird nicht der einzige Film mit dem "Terminator"-Sprössling sein: Baena wird auch im Sci-Fi-Film "The Chariot", an der Seite der Hauptdarsteller John Malkovich und Shane West, zu sehen sein. Der Film wird voraussichtlich 2023 in die Kinos kommen.