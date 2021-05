Wir bleiben Freunde: Kritik zum Film im ZDF an Pfingstsonntag

Noch einmal setzt der Ex-Zahnarzt all seine Verführungskünste ein. Ein Raubein mit Charme ist da Henry Hübchen, wie man ihn kennt. Gegenüber Moritz, Doros neuer Liebe, gibt er gar den Platzhirsch in steter Steigerung. Dass das nicht zum bodenlosen Klischee gerät, ist allerdings auch Marcel Hensema zu verdanken, der aus dem neuen Geliebten einen genervt Leidenden macht. Überhaupt sind alle Nebenfiguren von der Autorin Gabriele Kreis (ARD-Märchen, "Tonio & Julia") gut gewählt. Am schwulen Sohn Paul (Marius Borghoff), der sich dem Zahnarztberuf verweigert, beißt sich Vater Volker die Zähne aus. Katinka, die Tochter (Brigitte Zeh), hat noch immer an die Liebe des Vaters zur eigenen Mutter geglaubt und wollte beharrlich das Familienglück zu retten. Volker versucht's zuletzt nochmal mit der gemeinsamen Erinnerung an alte Zeiten, nach dem Motto: "Es war nicht alles schlecht." Doch die Endabrechnung sieht anders aus. "Materialermüdung" nennt Doro diese tragikomische Geschichte einer Ehe, die mit viel Leichtigkeit und Augenzwinkern den schönen Scheidungsslogan "Wir bleiben Freunde" widerlegt.