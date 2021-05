Sophie Cross – Gefährliche Dünen: Kritik zur neuen ARD-Reihe

Strafverteidigerin Sophie Cross wechselt nach dem Verschwinden ihres kleinen Sohnes zur Kriminalpolizei. Die Mutter sucht nach Antworten. Bereits in ihrem ersten Fall als Polizistin wird es gefährlich.

Sophie Cross – Gefährliche Dünen: Teuflischer Plan Krimiserie • 23.05.2021 • 21:45 Uhr

Das Leben von Sophie Cross (Alexia Barlier) scheint geradezu perfekt zu sein: In ihrem Beruf als Rechtsanwältin wird sie für ihre zahlreichen Erfolge vor Gericht gefeiert, ihre Ehe mit dem Polizeikommissar Thomas Leclercq (Thomas Jouanne) läuft hervorragend und ihr sechsjähriger Sohn Arthur (Martin Verset) ist ihr größtes Glück. Gemeinsam mit ihrer kleinen Familie lebt Sophie in einer luxuriösen Wohnung an der belgischen Nordseeküste, als Arthur eines Tages beim Spielen in den Dünen verschwindet und die heile Welt von einem Moment auf den anderen in sich zusammenbricht.

Drei Jahre später hat Sophie ihre Karriere als Strafverteidigerin längst an den Nagel gehängt. Stattdessen startet sie als frischgebackene Kommissarin in den Polizeidienst. In der Hoffnung, als Kriminalpolizistin mehr Informationen über die bislang erfolglosen Ermittlungen zum Verschwinden ihres Sohnes zu erlangen, wird es bereits in Sophies erstem Fall gefährlich persönlich für die Berufsanfängerin.

Im Zentrum der deutsch-französisch-belgischen Produktion "Sophie Cross – Gefährliche Dünen" von Regisseur Frank van Mechelen steht vor allem die Geschichte einer verzweifelten Mutter auf der Suche nach Antworten. So ist bereits im Auftaktfilm "Teuflischer Plan" die eigentliche Handlung rund um einen ermordeten Chirurgen (Mark Grosy) so eng mit Sophies Leben verknüpft, dass die Auflösung des "Whodunit"-Thrillers fast etwas erzwungen anmutet.

Nichtsdestotrotz macht besonders die überzeugende Darstellung französischer Schauspieltalente wie Alexia Barlier und Cyril Lecomte (als bissiger Kommissar Gabriel Deville) und des deutschen Ausnahmedarstellers Wanja Mues ("Der Pianist", "Stralsund") Lust auf mehr. Auch, dass Sophies Start im Ermittlerteam mehr als holprig verläuft und ihr angespanntes Verhältnis zu Gabriel für so manch cleveren Dialog sorgt, macht die emotionale erste Folge der von ARD Degeto in Zusammenarbeit mit france tvstudio, Les Gens und ndF International produzierten Krimiserie durchaus sehenswert. Die traumhafte Kulisse (gedreht wurde in Ostende und Brüssel) tut ihr Übriges.

Wie es nach ihrem ersten Fall für Sophie Cross weitergeht, zeigt das Erste am Pfingstmontag, 24. Mai, 21.45 Uhr, im zweiten Teil unter dem Titel "Sophie Cross – Tödliche Wahrheit". Der dritte und vorerst letzte Film der Krimireihe, "Sophie Cross – Blutige Geschäfte" ist Samstag, 29. Mai, ebenfalls um 21.45 Uhr, zu sehen. Die gesamte Staffel steht bereits vorab ab Freitag, 21. Mai, in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Sophie Cross – Gefährliche Dünen: Teuflischer Plan – So. 23.05. – ARD: 21.45 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH