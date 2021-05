EM 2020/21 im TV: Das sind die Experten der deutschen Sender

Am 11. Juni beginnt die Fußball-EM, die wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurde und in verschiedenen europäischen Städten stattfindet. Das ZDF hat Sandro Wagner als weiteren Experten verpflichtet.

Der frühere Bundesliga-Profi wird als Co-Kommentator und Experte bei ausgesuchten Spielen zum Einsatz kommen. So ist Sandro Wagner am Dienstag, 15. Juni 2021, 21.00 Uhr, an der Seite von ZDF-Kommentator Béla Réthy bei der Übertragung des Vorrundenspiels zwischen Frankreich und Deutschland im ZDF zu hören und zu sehen. Am Tag zuvor gibt er im ZDF bereits seine Einschätzung für das anstehende Spiel aus dem EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach.