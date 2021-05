Goliath96: Kritik zum Film in der ARD mit Katja Riemann

"David ist in Texas", sagt Kristin (Katja Riemann) immer wieder, wenn sie jemand nach ihrem Sohn fragt. Doch David (Nils Rovira-Munoz) ist gar nicht in Texas. Der junge Mann hat sich zurückgezogen und in sein Zimmer eingesperrt. In die Uni geht er schon lange nicht mehr, und auf den Flur wagt er sich nur abends, wenn seine Mutter bereits schläft. David ist so etwas wie ein Hikikomori – so nennt man jene jungen Japaner, die sich freiwillig von der Gesellschaft zurückgezogen haben. In Marcus Richardts Spielfilmdebüt "Goliath96" (2018) ist das Phänomen auch in Deutschland angekommen. 2020 lief das einfühlsame Drama bereits bei ARTE, nun zeigt es das Erste zu später Stunde.