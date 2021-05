Hannes Jaenicke im Einsatz für den Wolf: Ist ein harmonisches Zusammenleben möglich?

Schauspieler und Umweltaktivist begibt sich diesmal auf die Spuren des Wolfes. An dem Tier scheiden sich auch in Deutschland die Geister.

Von Orang-Utans über Nashörner bis hin zu Lachsen: In bislang elf Folgen der Reportagereihe "Hannes Jaenicke: Im Einsatz für ..." hat der Schauspieler und Umweltschützer Hannes Jaenicke auf das Schicksal bedrohter Tierarten aufmerksam gemacht. Nicht so ganz in die Reihe scheint hingegen das Tier zu passen, das sich Jaenicke für seine neue Dokumentation ausgesucht hat: der Wolf. Schließlich ist der Beutegreifer Teil einer Erfolgsgeschichte. In den letzten 20 Jahren siedelte sich das Tier wieder in Deutschland an, pro Jahr wird von Experten sogar ein Anstieg des Wolfbestandes um 30 Prozent erwartet.