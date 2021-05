Die Einzelteile der Liebe: Kritik zum Film in der ARD

Georg verliebt sich in die schwangere Sophie. Für ihn besteht kein Zweifel daran, dass er für das Kind ein Vater sein wird. Einige Jahre später ist das Paar getrennt und ein Streit ums Sorgerecht entbrannt.

Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich nur eine Chance. Ein Regiedebüt bietet die einmalige Möglichkeit, den Grundstein für eine erfolgreiche Filmkarriere zu legen. In diesem Jahr feiert man bei der ARD Jubiläum: Seit 20 Jahren räumt die Reihe "Filmdebüt im Ersten" Newcomern Sendeplätze für ihre Filmprojekte frei. Solange fiktional erzählt wird, ist eine Förderung vom klassischen TV-Spielfilm bis zur üppigen Kinoproduktion drin. Zum Auftakt der Debütfilm-Reihe präsentiert das Erste die ernsthafte Trennungskomödie "Die Einzelteile der Liebe" (2019). Zwar ist Miriam Bliese bereits seit 2007 als Regisseurin und Drehbuchautorin für Kurzfilme aktiv, doch nun wird ihr erstes Werk in Spielfilmlänge als TV-Erstausstrahlung gezeigt.

Es ist ein lakonischer Blick auf die Hindernisse der Liebe: Georg (Ole Lagerpusch) lernt Sophie (Birte Schnöink) mit dickem Babybauch kennen, und pünktlich zum Kind kommen auch die Gefühle. Für Ole stellt sich die Frage nach Vaterschaft überhaupt nicht: Er wird dem Neugeborenen ein Papa sein. Doch mit den Problemen moderner Elternschaft konfrontiert, ist es für die beiden alles andere als leicht. Dann – ein Zeitsprung: Sophie und Georg sind seit Jahren getrennt, und ein Streit ums Sorgerecht des inzwischen sechsjährigen Jakobs (Justus Fischer) ist entbrannt. Ausgerechnet Sophies neuer Freund Fred (Andreas Döhler) sieht es als seine Aufgabe an, den Vermittler zu spielen.

In der Sektion "Perspektive Deutsches Kino" wurde "Die Einzelteile der Liebe" im Rahmen der Berlinale 2019 uraufgeführt. Am selben Abend steht noch ein weiteres "Filmdebüt im Ersten" an. Ab 0.40 Uhr geht es mit dem einfühlsamen Familiendrama "Goliath96" von Marcus Richardt weiter.