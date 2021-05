Waidmannsdank im ZDF - Kritik: Ein Dorf im Fadenkreuz

In einer kleinen Gemeinde in Kärnten ist die beschauliche Idylle in Wirklichkeit nur Fassade. Der dörfische Jagdverein scheint ein Wilderer-Nest zu sein, und viele unbezahlte Rechnungen stehen zwischen den nur scheinbar befreundeten Bewohnern.

Als Ernst Huber (Arnold Dörfler) eines Morgens tot am Fuße eines Hochstands gefunden wird, stellt sich schnell heraus, dass es sich nicht um einen Unfall handelte. Was hat der intrigante Hannes Guggenbauer Senior damit zu tun, der im Dorf viele Strippen zu ziehen scheint? Was der verschrobene Flattacher (Johannes Flaschberger), der Guggenbauer leidenschaftlich hasst? Oder Guggenbauers Sohn Hannes junior, der nicht verschmerzen kann, dass sein Vater ihren Gutshof verkaufen will?

Im Grunde ist jeder verdächtig. Die Polizisten Martina Schober (Jutta Fastian) und Georg Treichel (Peter Raffalt) stehen vor einem Rätsel. Kann die aus Klagenfurt herbeigerufene Oberinspektorin Acham (Pia Hierzegger) Licht ins Dunkel bringen? "Waidmannsdank", der Landkrimi von der Klagenfurter Autorin Alexandra Bleyer, funktioniert in der von Pia Hierzegger fürs TV umgeschriebenen Variante deshalb so gut, weil die tragikkomischen Dorfbewohner ein genaues Abbild ihrer Umgebung darstellen: mal grotesk gleichgültig, dann berauschend emotional. Dazwischen gibt es nichts. Und so blickt man erstaunt auf die handelnden Figuren und muss sich zwischendurch wiederholt kneifen ob der Kauzigkeit der Charaktere.

Egal, ob man die Haschkekse backende Wirtin, den bis zur Schmerzgrenze konservativen Guggenbauer junior oder die kettenrauchende Oberkommissarin mit Höhenangst nimmt: "Waidmannsdank" glänzt mit liebevoll gestalteten Marotten vor traumhafter Kulisse.

TV-TIPP

"Waidmannsdank"

Montag, 31. Mai, 20.15 Uhr

ZDF Verlosung: Spannung schmökern

Wir verlosen zehn Exemplare des Original-Romans "Waidmannsdank" von Alexandra Bleyer (emons). Einfach bis zum 4.6.2021 unter der 01379/88 50 20* anrufen und mit etwas Glück gewinnen!