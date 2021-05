Timothée Chalamet übernimmt Hauptrolle in "Willy Wonka"-Musical

Gene Wilder, Johnny Depp – und jetzt? Drei Jahre, nachdem "Paddington"-Regisseur Paul Kind von Warner den Auftrag erhielt, einen neuen Film über Willy Wonka zu drehen, hat die Suche nach dem neuen Herren der Schokoladenfabrik ein Ende gefunden. Laut dem US-Branchendienst "Deadline" soll "Call Me By Your Name"-Star Timothée Chalamet (25) in die Rolle des mysteriösen Fabrikbesitzers schlüpfen.