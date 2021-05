Haftbefehl gegen Marilyn Manson wegen Spuckattacke

Als Musiker inszeniert Marilyn Manson gerne Skandale, doch in letzter Zeit werden auch mutmaßliche Skandale abseits der Bühne öffentlich. Nun wurde bekannt, dass ein Haftbefehl gegen den 52-jährigen Rocker vorliegt: Laut Angaben der Polizei in Gilford im US-Bundesstaat New Hampshire wurden Vorwürfe der Körperverletzung gegen den Musiker erhoben. So soll Manson – bürgerlich Brian Hugh Warner – laut US-Medienberichten bei einem Konzert im August 2019 eine Kamerafrau sowie deren Kamera bespuckt haben.