Nimm Du ihn: Kritik zum Film in der ARD

Mit Andenmütze und Zahnbürste in der Jacke seiner abgewetzten Sakkos kehrt der etwa 80-jährige Xaver (toll: der österreichische Burgschauspieler Branko Samarowski) nach Jahrzehnten in Südamerika nach Deutschland zurück. Seine drei Kinder, die sich kaum noch oder gar nicht an ihn erinnern können, sind mittlerweile um die 50. Die taffe Businessfrau Mareike (Andrea Sawatzki), der gestresste Autohändler und Familienvater Dietrich (Simon Schwarz) und Lehrerin Felicitas (Jule Böwe). Das Sozialamt bestimmt, dass sich die Geschwister um ihren alten, mittellosen Vater zu kümmern haben – obwohl sie von ihm bislang nie etwas gehört oder bekommen haben. "Nimm du ihn" – der Titel des Films weist natürlich darauf hin, was nun folgen wird. Das Erste wiederholt die charmante Komödie nun am Mittwochabend.