EM 2020/21: Wincent Weiss und Johannes Oerding singen den ARD-EM-Song

"Es liegt dieses ganz besondere Gefühl in der Luft, das wir alle mit der EM verbinden. Sommer – Leichtigkeit – Zusammenhalt", so Weiss und Oerding über ihren Song. Auch auf die Entbehrungen der Corona-Pandemie nehmen sie Bezug: "Nach Monaten von notwendiger Zurückhaltung und Einschränkungen können wir uns endlich wieder auf gemeinsame Momente freuen, auf ein erstes Aufatmen", erklären die Musiker. "Der Song feiert genau das: die Freude und das Gefühl, für etwas gemeinsam zu brennen."

Die EM findet vom 11. Juni bis zum 11. Juli über ganz Europa verteilt sowie in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku statt, auch in München wird gespielt. Deutschland absolviert sein erstes Spiel am 15. Juni gegen Frankreich. Außerdem trifft die Löw-Elf in der Vorrunde auf Portugal und Ungarn. Das Erste zeigt das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien am 11. Juni live (Anstoß: 21 Uhr). Den EM-Spielplan mit den Sendeterminen finden Sie hier.