GNTM 2021: Warum es eigentlich nur eine Siegerin geben kann

Vier angehende Models stehen im Finale von "Germany's next Topmodel". Die fünfte Finalistin verzichtet freiwillig. Doch wer wird Heidi Klums Nummer eins?

Alex (23) aus Köln, Dascha (21) aus Solingen, Romina (21) aus Köln und Soulin (20) aus Hamburg sind die Finalistinnen der 16. "GNTM"-Staffel. Die fünfte Finalistin Ashley gab für ihren Ausstieg persönliche Gründe an. "Ich stelle damit meine Selbstzufriedenheit und mein inneres Bauchgefühl an erste Stelle", sagte sie vieldeutig in einem Instagram-Video. Beim Live-Finale, das in Berlin produziert wird, ist Ashley also nur Zuschauerin.

Doch wer gewinnt denn nun und wird "Germany's next Topmodel"? Eigentlich kann es darauf nur eine Antwort geben: Soulin ist die große Favoritin. Sollte es eine andere Siegerin geben, wäre das eine riesengroße Überraschung. Die gebürtige Syrerin hat von der ersten Folge an abgeliefert und sowohl von Heidi Klum als auch Fotografen und Gast-Juroren fast ausschließlich Lob bekommen. Immer wieder fiel das Wort "Überfliegerin", immer wieder durfte Soulin zurück in den Call-Room kommen und stolz verkünden: "Ich war die Beste!" Sehr zum Unmut der anderen Kandidatinnen. Auch bei vielen Zuschauern kommt Soulins selbstbewusste Art nicht immer gut an, aber an ihren Model-Qualitäten kann es keinen Zweifel geben. Zusammen mit Dascha hat Soulin auch die meisten Jobs abgestaubt.

"Soulin hat eine extrem starke Persönlichkeit. Sie ist ein Mädchen, das keine Angst hat, ihre Meinung zu sagen und in Kauf nimmt, damit auch mal anzuecken. Sie hat sich von nichts und niemandem abhalten lassen, alles für ihren Traum zu geben und das finde ich sehr beeindruckend", sagt "Model-Mama" Heidi über die 20-Jährige. "Ich liebe ihren einzigartigen Walk, ihre Posen und ihren außergewöhnlichen Look. Sie fällt auf, sticht aus der Masse heraus und ich bin mir sicher, dass sie damit in Zukunft sehr weit kommen wird."

Klar ist: Egal wer gewinnt, die Geschichte der Siegerin wird sich gut verkaufen lassen. Vor dem Start der 16. Staffel hatte Heidi Klum angekündigt, in diesem Jahr "das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen" zu werfen. Und in der Tat ist das Finale vielseitig wie nie. Dascha hat es als Curvy Model unter die Top vier geschafft, Romina steht trotz ihrer für ein Model geringen Körpergröße im Finale. Alex ist das bis dato erfolgreichste Transgender-Model bei "GNTM". Doch kann eine von ihnen die Favoritin Soulin, die als Kind mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg in ihre Heimat nach Deutschland geflohen ist, gefährden?

Das sagt Heidi Klum über die Finalistinnen Heidi Klum verteilt vor dem Finale auch an die anderen drei Finalistinnen viel Lob. Über Alex sagt sie: "Ihr gelingt der Spagat zwischen High Fashion und Kommerz perfekt und dabei kann man die Freude und das Feuer für diesen Job an ihrem Augenaufschlag sehen. Sie steht für Diversity und das, ohne das 'Anderssein' hervorzuheben, sondern mehr durch das Normalisieren. Ich finde, dass Alex jetzt schon ein tolles Vorbild für viele Menschen ist."

Auch von Dascha ist Heidi begeistert: "Es ist kein Geheimnis - ich habe mir schon so lange ein Model mit starken Kurven gewünscht, das mit Selbstbewusstsein zu mir kommt, ohne dass ich es erst mit aller Kraft aus ihr herauskitzeln muss. Dascha kommt wirklich immer mit einem riesigen Lächeln ans Set und hat so viel Spaß an diesem Job, dass sie alle um sich herum mit ihrer Freude ansteckt."

Und wie sieht es mit Romina aus, die mit ihren roten Haaren (eine Frisur, die ihr beim berühmt-berüchtigten Umstyling verpasst wurde) heraussticht? "Mit 1,68 Metern ist Romina das kleinste Model, das ich jemals mit ins Finale genommen habe. Sie ist klein und kommt bewaffnet mit ihrer liebevollen Art, ihrem durchtrainierten Körper und ihrem verführerischen Schmollmund. Aber Romina hat die Zuschauer und mich nicht nur alleine mit ihrer Art verzaubert, sondern vor allem auch mit ihrem Talent zum Modeln."

Vor dem Finale lässt sich Heidi Klum also nicht in die Karten schauen. Anders als in den 16 Folgen der Staffel entscheidet sie diesmal ganz alleine ohne Unterstützung eines Gast-Jurors. "Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und dazu gehört nun mal, dass die Sicherheit der Mädchen und die des Teams an erster Stelle stehen. Aber auch wenn wir das Finale nur im kleinen Kreis feiern werden, bin ich mir sicher, dass es ein unvergesslicher Abend wird."