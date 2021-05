Neruda: Kritik zum Film im WDR über Pablo Neruda

Pablo Larraín ist der bekannteste Regisseur Chiles, niemand Geringerer hätte sich wohl Pablo Nerudas Leben annehmen können. Larraíns "No!" war 2013 das erste für den Oscar nominierte Werk des Andenstaates. An wichtige Auszeichnungen seiner Werke durfte er sich fast schon gewöhnen: Mit Filmen wie "Jackie: Die First Lady" (mit Natalie Portman) oder "Ema" (2019) begeisterte er zuletzt die Kinobesucher weltweit. Nun kommt "Neruda" von 2016 als Free-TV-Premiere ins WDR-Dritte.

"Neruda" beginnt in einem absurd-pompösen Badezimmer, in dem sich die politische Elite Chiles wie selbstverständlich begegnet, um für einen Monolog des großen Neruda innezuhalten. Freilich nagelt er darin den Präsidenten verbal an die Wand. Von dieser Exposition ausgehend spitzt Larraín die Verfolgung Nerudas, in die die Staatsmacht damals eine aberwitzige Schar an Bluthunden der Armee und Polizei investierte, auf ein klassisches Duell zu: Peluchoneau vs. Neruda.