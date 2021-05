Mandoki Soulmates – Music Is The Greatest Unifier: Online-Konzert in der ARD

Auch deshalb konnte er für "Mandoki Soulmates – Music Is The Greatest Unifier" in schwierigen Zeiten mit Kontakt- und Reisebeschränkungen ein grenzüberschreitendes Online-Konzert auf die Beine stellen, das im Ersten nun zur vorgerückten Uhrzeit zu bestaunen ist.

"Verunsicherung, Ratlosigkeit und auch die Spaltung in der Gesellschaft sind für uns alle schmerzhaft spürbar", sagt Leslie Mandoki. Er sieht in der Corona-Krise "einen Charaktertest für uns alle". Um so mehr freut er sich, dass alte Freundschaften weiterhin belastbar bleiben. "So wie die Digitalisierung es möglich macht, dass wir Soulmates trotz örtlicher Trennung gemeinsam musizieren können, so ermöglicht es die Musik, manche Trennung in den Köpfen zu überwinden. Die globalen Herausforderungen, vor denen die Menschheit in den kommenden Jahren steht – Pandemie, Finanz- und Wirtschaftskrisen, Migration und Integration, Klimawandel – werden wir nur bewältigen, wenn wir die Spaltungen über alle Grenzen hinweg überwinden. Wir haben für diese globale Krise eine globale musikalische Antwort", sagt der Produzent, den man zu Recht als Welt-Musiker bezeichnen kann.