Das Phänomen "Blade Runner" bei ARTE: Wie der Film zum Kult wurde

Aus heutiger Sicht kaum zu glauben, aber 1982 waren weder Zuschauer noch Kritiker sonderlich begeistert von "Blade Runner". Eine ARTE-Doku beleuchtet nun den Film und seine Wirkung in allen Facetten.

Für das Genre Science-Fiction ist der Film von unschätzbarem Wert, doch sein Kinostart geriet zur PR-Katastrophe: Als "Blade Runner" 1982 in den Lichtspielhäusern anlief, fiel die düstere Dystopie von Ridley Scott sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum durch. Die Presse war wenig begeistert, kommerziell standen die Zeichen auf Misserfolg. Erst im Laufe der Zeit erfuhr der wohl einflussreichste SciFi-Film seit Fritz Langs "Metropolis" seine gerechte Würdigung. Mehr noch: Heute gilt "Blade Runner" mit Harrison Ford in der Hauptrolle als Kult. Die erstmals gezeigte Dokumentation "Das Phänomen 'Blade Runner'" von Boris Hars-Tschachotin zeigt auf, wie ausgerechnet Ridley Scotts Werk solch eine Bedeutung für das SciFi-Genre erlangen konnte.

Dabei ist "Blade Runner" vor allem ein visuelles Erlebnis: Überwältigendes Produktionsdesign und damals neuartige Special Effects erschufen das fiktive Los Angeles des Jahres 2019: ein verregnetes, kaltes Großstadtmoloch, in dem nicht einmal die gleißenden Neonreklamen die trübe Realität erhellen kann. Finsterer Realitätsabgleich: In den Häuserschluchten, in denen Anfang der 80-er die Dystopie erschaffen wurde, leben Obdachlose nun tatsächlich ein tristes Leben. Immer wieder findet die Doku Einstellungen aus dem Originalfilm wieder.