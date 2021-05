"Das Fenster zum Hof": BR zeigt Hitchcocks Lieblingsfilm

Er war Hitchcocks Lieblingsfilm, spannend und poetisch, heiter und grausam zugleich. "Das Fenster zum Hof" ("Rear Window", 1953) hat den Voyeurismus und das Kino zum Thema, aber auch die Liebe in all ihren Formen. Dabei hat der Thriller, den das BR-Fernsehen in der restaurierten Fassung mal wieder im Nachtprogramm zeigt, im Grunde eine einfache Geschichte: Der Fotograf L.B. Jeffries (James Stewart) hat sich bei der Ausübung seines Berufs das Bein gebrochen. Nun sitzt er mit einem Gips in seinem Appartement und beobachtet die Nachbarn mit dem Teleobjektiv. Seine Freundin Lisa (Grace Kelly) hat dafür wenig Verständnis ...