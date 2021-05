Reiterhof Wildenstein – Jacomo und der Wolf: Kritik zum Film in der ARD

Wie belebend doch Wölfe wirken können. Hatte man sich in den ersten vier Folgen der Pferdehof-Saga "Reiterhof Wildenstein" (seit 2019) bereits an allerlei Erbstreitigkeiten und die Bewältigung wirtschaftlicher Nöte auf dem Gut gewöhnen dürfen, so kommt in der neuen Folge "Jacomo und der Wolf" (Regie: Josh Broecker) Dank eines Zähne zeigenden Silberrückens recht viel Spannung auf – und Romantik gibt's obendrein. War's der Wolf, dessen Witterung das Pferd der Reitschülerin die Flucht ergreifen ließ und seine Reiterin zu Boden warf? Oder wird in Fällen wie diesem nur aus lauter Vorurteilen heraus dem Wolf die Schuld gegeben?