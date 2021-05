Rebel bei Disney+: Katey Sagal ist die neue Erin Brokovich

Aufgeben ist ihre Sache nicht, schon gar nicht, wenn es gegen übermächtige Gegner geht: Nachdem Erin Brockovich in den 1990er-Jahren einen Umweltskandal bei einem großen Energieversorger in Kalifornien aufdeckte und dabei half, dass die Betroffenen eine Rekordentschädigung erhielten, ist die streitbare Rechtsanwaltsgehilfin Teil der Popkultur geworden. Nicht zuletzt dank des Hollywood-Films, der Julia Roberts 2001 den Oscar bescherte.

Mit dem Segen der echten Erin Brockovich, die als ausführende Produzentin beteiligt war, nimmt es Rebel in Kalifornien mit einer milliardenschweren Firma auf, deren künstliche Herzklappen bei den Patienten Spätfolgen verursachen. Allein ist sie in ihrem Kampf nicht: Ihre Noch- und Ex-Ehemänner, alte Bekannte und die mittlerweile erwachsenen Kinder unterstützen sie.

Dass sie es nicht immer ganz freiwillig tun, liegt in der bewegten Vergangenheit der Hauptfigur begründet. Rebel muss sich also nicht nur um die Ungerechtigkeiten der Welt (Missbrauch, Fehlgeburten, Tod, Sucht, Untreue) kümmern, sondern ist auch auf nicht wenigen persönlichen Baustellen unterwegs. Erin Brockovich hat plötzlich eine schreckliche nette Familie, was einerseits ganz unterhaltsam ist und für Abwechslung sorgt. Andererseits verliert sich der mäandernde Plot dabei in einer gewissen Belanglosigkeit. Fesselnd geht jedenfalls anders.