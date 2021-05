Carolin Kebekus singt Corona-Song mit Karl Lauterbach

Wie das aussieht? Zum Beispiel so: Kebekus trällert: "In der vollen Bahn fassen wir uns an" – Lauterbach kontert mit ernster Miene am Homeoffice-Schreibtisch sitzend: "Wovon ich nur dringend abraten kann."

Das Video zu "La Vida sin Corona" steht ab sofort in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Der Song ist Teil der "Carolin Kebekus Show", deren neue Staffel am heutigen Donnerstag, 27. Mai, um 22.50 Uhr, im Ersten startet. In der ARD Mediathek ist die ganze Sendung schon ab 20 Uhr abrufbar. Die 41-Jährige greift in ihrem mit dem Grimmepreis ausgezeichneten Format einmal mehr die gesellschaftlich relevanten Themen auf. Zuvorderst geht es also wieder um Corona – zwar immer noch vor leeren Studio-Rängen, aber nun immerhin mit einer eigenen Band.