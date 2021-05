Zu gewinnen: Online-Tickets für Kinofilm "Kids Run"

Der Film von Drehbuchautorin und Regisseurin Barbara Ott feierte 2020 auf der Berlinale seine Premiere. Dann kam die Corona-Pandemie und der Kinostart musste mehrfach verschoben werden. Ab dem 3. Juni wird der Film unter www.alleskino.de als Stream zu sehen sein. Darüber hinaus wird der Film zusätzlich nach Wiedereröffnung auch in den Kinos gezeigt. Die Kinos werden solidarisch an den Einnahmen über den Hilfsfond der Kinowirtschaft beteiligt, analog zu einer Kinokarte.

Doch worum geht es in "Kids Run"? Andi (Jannis Niewöhner), überforderter Vater dreier Kinder, lebt als Tagelöhner in ständiger Geldnot und bekommt seine Aggressionen, die ihn von einer Bredouille in die nächste hieven, einfach nicht unter Kontrolle. Eigentlich will er nichts anderes, als seine Exfreundin Sonja (Lena Tronina) wieder zurück. Doch die hat längst einen Neuen und droht ihm, die gemeinsame Tochter zu entziehen – sollte Andi es nicht schaffen, das Geld, das er ihr und ihrem Freund schuldet, innerhalb weniger Wochen zurückzuzahlen.