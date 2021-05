Let's Dance: Wird Profitänzer Christian Polanc bald Juror?

In der Jury fehle die Sichtweise von jemandem, "der diese Show wirklich kennt und selber erfahren hat." Nicht einmal Motsi Mabuse, in Staffel zwei und drei selbst als Tänzerin aktiv, hätte seine Sichtweise. "Selbst Motsi, die vor vielen Jahren in ein paar Shows mal mit dabei war, hat nicht das erlebt, was ein Massimo, was ich, was Erich hier schon alles erlebt haben, die schon viele Male die ganze Distanz gegangen sind." Außerdem habe sich die Show seit Mabuses Auftritten gewandelt. Er wolle der aktuellen Jury – neben Motsi Mabuse agieren Jorge González und Joachim Llambi als Juroren – nicht die Kompetenz absprechen, aber er würde manche Entscheidungen anders treffen, so Polanc.