Usher wird zum vierten Mal Papa

Das vierte Kind ist im Anflug: Laut Informationen von "People" erwartet US-Sänger Usher sein insgesamt viertes Kind, sein zweites mit seiner aktuellen Freundin Jenn Goicoechea. Erst vergangenen September kamen Tochter Sovereign Bo zur Welt, nun wird sie schon bald zur großen Schwester. Goicoechea präsentierte ihren Babybauch bereits auf dem roten Teppich. An der Seite des 42-jährigen Sängers zeigte sich die Schwangere bei den von Usher moderierten iHeartRadio Music Awards.

Im November zeigte Usher erstmals seine kleine Tochter der Öffentlichkeit, er war in "The Ellen DeGeneres Show" zugeschaltet und präsentierte ein Foto, auf dem er die Kleine auf die Stirn küsst. Ellen DeGeneres kommentierte damals: "Sie sieht aus wie eine Porzellan-Puppe, sie sieht nicht real aus. Der R&B-Künstler antwortete schlagfertig: "Das glaubst du, bis du ihre Windel gewechselt hast. Das Kind kam vor dem ursprünglichen Termin, verriet der Sänger damals in Bezug auf das Sternzeichen Sovereign Bos: "Terminlich sollte sie ein Skorpion werden, aber hatte andere Pläne. Waagen, weißt du, haben ihren eigenen Kopf."