Seine Enkel gehen bei Prinz Philips Erbe leer aus

William und Harry schauen in die Röhre: "The Sun" will erfahren haben, wer das Erbe ihres verstorbenen Großvaters erhält: Demnach belohnt Prinz Philip drei enge Vertraute, alles Bedienstete.

Als Prinz Philip Anfang April mit 99 Jahren verstarb, herrschte Trauer im Buckingham Palace. Doch auch bei den Royals gilt es, bei aller Emotion, Formalitäten rund um den Tod des geliebten Menschen abzuhandeln. Dazu gehört auch das Erbe des Gemahls von Queen Elizabeth II., unter anderem umgerechnet 35 Millionen Euro. Nun berichtete das britische Boulevardblatt "The Sun", dass Philip in seinem Testament die Loyalität von drei ihm nahestehenden Männern belohnte – allerdings nicht von Sohn Charles und den Enkeln William und Harry, sondern von Bediensteten.

Ein Insider erklärte gegenüber "The Sun": "Im Gegensatz zu einigen anderen Royals wird Prinz Philip großzügig zu den drei Männern sein, die sich um ihn gekümmert haben." Dabei würde es sich um den Privatsekretär Brigadier Archie Miller Bakewell, den Pagen William Henderson sowie den Kammerdiener Stephen Niedojadlo handeln. Sie galten als große Stütze das gealterten Prinzen. So hätte der Privatsekretär Philip auf Veranstaltungen vertreten, während ihm die anderen beiden auf seinem Alterswohnsitz in Sandringham Gesellschaft leisteten. Henderson begleitete Philip zudem an seinen letzten beiden Tagen.