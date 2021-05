Das Wunschmenü der Stars bei VOX: endlich Harmonie!

Das ist genau die Art von Erlebnis, von dem man in langen Lockdown-Zeiten stets geträumt hat: Endlich mal wieder mit guten Freunden gemeinsam verreisen und es sich ohne viel Wirbel um Hygiene-Maßnahmen gut gehen lassen. Darum geht es in der Reality-Reihe "Das Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach", die VOX zunächst einmal in zwei Folgen ausprobiert. Das Prinzip dahinter: Vier Stars lassen sich auf einen viertägigen Kurztrip an ein unverwechselbares Ferienziel ein, wo man freundlich miteinander umgeht, viel plaudert und sich vor allem gegenseitig bekocht. In der ersten Folge brechen Gregor Meyle, Laura Karasek, Sabrina Mockenhaupt und Jimi Blue Ochsenknecht gemeinsam auf.