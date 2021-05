Exclusiv im Ersten: Cyberstalking – 87 Prozent der Täter sind Männer

Eine ARD-Doku über Cyberstalking zeigt, warum es so schwierig ist, die Täter dingfest zu machen – und was dies für die Opfer bedeutet.

Der Albtraum nimmt kein Ende. Ihr Stalker ist einer der Gründe, warum die 25-jährige Johanna aus Schleswig Holstein psychisch angeschlagen ist und sich immer wieder in eine geschlossene Einrichtung zurückziehen muss. Doch noch nicht einmal dort ist sie sicher – selbst die Einrichtung wird zur Zielscheibe. Ihre Betreuer sind der Verzweiflung nahe und wandten sich aktiv an die Autorinnen Simone Horst, Kira Gantner, Lisa Hagen und Patrizia Schlosser. Im Rahmen der ARD-Reportagereihe "Exclusiv im Ersten" entstand ein Film über "Cyberstalking" – so lautet der Fachbegriff dafür, dass Stalker ihre Aktivitäten der Belästigung und Einschüchterung ins Netz verlagern. Die Reportage geht der Frage nach, warum es so schwer ist, die Taten nachzuverfolgen und was das für die Opfer bedeutet.