China: Überwachungsstaat oder Zukunftslabor? – ARD-Doku über die Großmacht

George Orwell, der in seinem 1949 erschienen Bestseller-Roman "1984" und der darin enthaltenen allmächtigen Überwachungsfigur "Big Brother" Furore machte, hätte sich die Realität im einstigen Reich der Mitte von heute kaum drastischer ausmalen können. Die neue brisante ARD-Dokumentation "Die Story im Ersten: China: Überwachungsstaat oder Zukunftslabor?" zeigt kenntnisreich auf, wie die Machthaber dort ein perfides digitales Kontrollsystem aufgebaut haben, das über flächendeckende Datenerfassung und unzählige Kameraaugen noch jeden Winkel der Mega-Metropolen ausleuchtet. Manche Sicherheitsexperten auch in Deutschland werden angesichts dieses Technologie-Vorsprungs aktuell fast schon eifersüchtig.

Im sogenannten "Gehirn" von Shanghai, das kann die Doku von Mathias Bölinger, Tamara Anthony, Svea Eckert und Daniel Satra zeigen, laufen dabei gigantische Datenmengen zusammen. Auf riesigen Bildschirmen können Behördenmitarbeiter Bilder von rund einer Million Kameras im Blick behalten. Dabei sieht man deutlich, welchen Mitbürger an der Ampel hinter dem Auto-Steuer die Augen zufallen. Man kann überwachen, wer seinen Müll neben die Kübel wirft. Oder wer sich nicht an Corona-Auflagen hält. Körper-Scanner sind in allen Sicherheitsbereichen in China allgegenwärtig, und viele Menschen tragen ihr persönliches Stück High-Tech-Überwachung inzwischen ganz selbstverständlich am Handgelenk. "Den Menschen hier soll es gut gehen, und sie sollen merken, dass die Stadt sehr sicher ist", sagt Sheng Dandan, die das "Gehirn" mitkonzipiert hat.