Deutschlands Sportstars: ZDF-Doku über van Almsick, Steiner und Hambüchen

Wenn man an große Sportmomente denkt, tauchen ob der Dominanz des Fußballs schnell Eindrücke wie das Wunder von Bern 1954, Franz Beckenbauers einsamer Gang durch das Stadion von Rom nach dem WM-Triumph 1990 oder Mario Götzes goldenes Tor 2014 vor dem geistigen Auge auf. Doch auch abseits von König Fußball hat Deutschland große Sportler hervorgebracht, die in ihren Disziplinen herausragende Erfolge feierten. Die zweiteilige "ZDFzeit"-Doku "Deutschlands Sportstars – Gold, Fans und Tränen" stellt zum Auftakt drei Sportikonen in den Fokus und startet an einem prägenden Ort ihrer Karrieren eine Reise durch deren Bilderbuchkarrieren.