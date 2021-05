Sarah Engels hat Fußballer geheiratet – Pietro Lombardi gratuliert

Von den "DSDS"-Siegern der vergangenen Jahre gelang es nur wenigen, sich mit Nachdruck in der Öffentlichkeit zu halten. Ganz anders ist es bei Sarah Engels, der Zweitplatzierten von 2011. Die Sängerin ist nach wie vor gut gebucht, war in verschiedenen TV-Shows präsent und machte als Influencerin in den sozialen Medien Karriere. Umso überraschender scheint es nun also, dass ausgerechnet die 28-Jährige auf Instagram verkündete, ganz heimlich, still und leise ihren Partner Julian Büscher geheiratet zu haben. "MR & MRS ENGELS", kommentierte die Sängerin dort am Sonntag ein Foto des Brautpaares und wies somit ganz nebenbei auch darauf hin, dass die beiden von nun an ihren Geburtsnamen tragen werden.