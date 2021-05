"Politbarometer2go": Neues ZDF-Format erklärt Polit-Umfragen

Immer wieder in den letzten Jahren sorgten Wahlergebnisse für faustdicke Überraschungen. Man denke nur an Donald Trumps Triumph 2016 entgegen aller Wahlprognosen. Auch zehn Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt möchte ein "Politbarometer Extra" die Stimmung im Bundesland testen. Der YouTuber und Journalist "MrWissen2go" alias Mirko Drotschmann erklärt im "Politbarometer2Go" auf YouTube sowie in der ZDF-Mediathek, wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen. Hierbei erklärt er auch, warum die Umfragen trotz manchmal unerwarteter Wahlergebnisse wichtig sind.