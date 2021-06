Der große Rudolph: Kritik zum ARD-Film über Rudolph Moshammer

Man mag über Rudolph Moshammer gelacht haben, in den Boulevardzeitungen und hinter vorgehaltener Hand, wenn er mit seiner Daisy auf dem Arm die Maximilianstraße entlang stolzierte. In München aber brachte man dem extrovertierten Modemacher immer auch Respekt entgegen. Das zeigt sich noch heute in der Isarmetropole, wo man bisweilen Menschen dabei beobachten kann, wie sie am Ostfriedhof vor Mosis opulenter Grabstätte ein Tränchen verdrücken oder die Blumen zurechtrücken. Auch Alexander Adolphs Gesellschaftssatire "Der große Rudolph", nun in einer Wiederholung im Ersten zu sehen, nähert sich dem 2005 ermordeten Designer respektvoll.