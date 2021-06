Spieglein, Spieglein an der Wand: ZDF-Doku über den Schönheits-Hype

Wer ist denn nun die Schönste im ganzen Land? Für viele, sehr viele Deutsche lässt sich diese Frage nur schwer beantworten. Die meisten jedenfalls fühlen sich nicht unter diesen vermeintlich Schönsten, wie sie oftmals im Fernsehen, in der Werbung oder in den sozialen Medien präsentiert werden. Aktuelle Studien belegen diese Orientierung an Stereotypen: Nur zehn Prozent der Bundesbürger seien mit ihrem Äußeren zufrieden, heißt es in Umfragen. Und das gilt gleichermaßen für Ältere wie Jüngere, Frauen und zunehmend auch Männer.

Deutschland ist heute eines der Länder mit den meisten Schönheitseingriffen – Tendenz steigend. Die Nachfrage nach Botox & Co. erscheint nicht nur ungebrochen. Unter dem Deckmantel einer erhofften Selbstoptimierung werde sie noch weiter zunehmen, glauben Experten. Viele von ihnen sitzen in München. Die bayerische Isar-Metropole ist voller attraktiver Influencer, und es ist die Stadt mit den prozentual meisten Schönheitsärzten. In zwei Beauty-Doc-Praxen konnte ein Reportage-Team sehr offen filmen. Im Rahmen von "37°" im Zweiten ist der Film von Daniel Harrich mit dem Titel "Spieglein, Spieglein an der Wand" am Dienstag, 1. Juni, 22.15 Uhr, zu sehen.