Amazon dreht ersten eigenen deutschen Spielfilm "One Night Off"

Streaming-Anbieter Amazon produziert zum ersten Mal einen eigenen Spielfilm in Deutschland. Die Hauptrolle in der Komödie "One Night Off" soll "4Blocks"-Darsteller Emilio Sakraya übernehmen.

Drei Jahre, nachdem Amazons erste deutsche Eigenproduktion – die Thriller-Serie "You Are Wanted" mit Matthias Schweighöfer – nach zwei Staffeln ein vorzeitiges Ende fand, wagt sich die Produktionsfirma erneut an ein deutsches Projekt. "One Night Off" soll der Titel des ersten in Deutschland gedrehten Amazon-Spielfilms lauten. Die Komödie soll in Köln und Umgebung entstehen.

Wie Amazon bekannt gab, soll der 24-jährige Emilio Sakraya ("4Blocks", "Tribes of Europa") die Hauptrolle übernehmen. Er wird Noah spielen, einen frischgebackenen jungen Vater, der sich plötzlich in einem wahren Dilemma befindet: Seine Freundin Marie (Milena Tscharntke, "Druck") muss über Nacht verreisen, gleichzeitig öffnet Noahs Lieblingsclub zum letzten Mal seine Türen. Sein Kumpel Baumi ("Professor T."-Star Helgi Schmid) überzeugt ihn schließlich davon, kurzerhand mit Baby im Schlepptau zum Konzert zu gehen – was nur schiefgehen kann.

Neben Sakraya, Tscharntke und Schmid sind auch Carol Schuler ("Skylines") und Tobias Oertel ("Der Bozen-Krimi") in der Komödie zu sehen. Der Film soll weltweit auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Wann das der Fall sein wird, ist allerdings bislang noch nicht bekannt.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH