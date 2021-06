Princess Charming 2021: Sind Saskia und Bine das erste Pärchen?

In der lesbischen Dating-Show "Princess Charming" wollen 20 Single-Frauen das Herz von Irina Schlauch erobern. Doch auch die andere Kandidatinnen sind potenzielle Partnerinnen. Was läuft da zwischen Saskia und Bine?

Im Prinzip funktioniert "Princess Charming" wie "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette". Die Princess geht auf Dates mit den Kandidatinnen, lernt die anderen Frauen so besser kennen und muss am Ende jeder Folge eine oder mehrere Frauen rausschmeißen. Doch der große Unterschied: Durch die sexuelle Orientierung der Kandidatinnen kann durchaus auch Interesse an einer Mitstreiterin aufkommen. Schließlich verbringen die Kandidatinnen weitaus mehr Zeit gemeinsam in der Villa als mit "Prinzess Charming" Irina.

Und schon nach zwei Folgen gibt es in der Villa das erste Flirt-Pärchen. Saskia und Bine haben offensichtlich großen Gefallen aneinander gefunden. "Saskia und Bine sind so ein bisschen am turteln. Die haben echt sehr viel Kontakt miteinander und ich sehe das so ein bisschen in den Augen", sagt Iry in Folge zwei.

Saskia und Bine schlafen in der Villa in einem Bett. "Dadurch ist sie natürlich eine Bezugsperson plus", erklärt Bine. "Bine ist eine sehr schöne Frau", meint Saskia. "Sie enspricht vom Äußeren her den Vorstellungen meiner Traumfrau.

Doch ist es zwischen Saskia und Bine schon mehr als eine Turtelei? In der Vorschau auf die dritte Folge, die ab 8. Juni bei Streaming-Anbieter TVNOW zu sehen ist, deutet Britta das an. "Wenn ihr euch verliebt hat, warum sprecht ihr das nicht einfach an", sagt die 26-Jährige aus Aachen, allerdings nicht direkt zu den beiden, sondern im Interview mit der Produktion.

Unter diesen Voraussetzungen wäre die "Princess Charming" vielleicht auch lieber in anderer Rolle bei der Show dabei. "Ich glaube, ich ziehe jetzt einfach in die Villa ein und geb' jemand anderem meinen Job", sagt Irina am Ende der zweiten Folge. Das Aussieben von Kandidatinnen fällt ihr schon so früh in der Staffel sichtlich schwer.

Doch es gibt gute Nachrichten für Irina: Auch bei ihr kommt die Flirt-Action so langsam in Fahrt. In der dritten Folge kommt es beim Date zum ersten Kuss. Mit wem? Das ließ die Vorschau noch offen.

Die erste Staffel von "Princess Charming" ist seit dem 25. Mai 2021 bei Streaming-Anbieter TVNOW verfügbar. Später soll sie auch bei VOX ausgestrahlt werden. Die erste Staffel umfasst neun Folgen, die immer dienstags erscheinen, und eine Wiedersehensfolge.



Quelle: areh