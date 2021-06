"Deutschland, Frankreich, Covid": Die Grenze ist zurück

Wie hat sich das Leben an der deutsch-französischen Grenze durch die Pandemie verändert? Die Langzeit-Dokumentation beobachtet die Spannungen und Herausforderungen im Grenzdorf Leidingen.

Deutschland, Frankreich, Covid Dokumentation • 03.06.2021 • 00:45 Uhr

"Es gibt wieder 'die Deutschen' und 'die Franzosen'", sagt Astrid Lemarchand, Ortsvorsteherin von Leidingen. Das ist ein Orts im Saarland, in dem die Grenze der Nachbarländer mitten durch die Hauptstraße verläuft. Die neue ZDF-Dokumentation "Deutschland, Frankreich, Covid" fängt die Veränderungen und Spannungen in der Gemeinde ein, in der ein grenzüberschreitender Alltag seit Jahren Selbstverständlichkeit war. Bis die Pandemie ausbrach – und die Grenze zurückkehrte.

Für die Langzeit-Reportage, die auch in der Mediathek abrufbar ist, hat Susanne Freitag-Carteron den Alltag in Leidingen auf beiden Seiten der Zentralachse, die auf einer Seite "Neutrale Straße", auf der anderen "Rue de la Frontière" heißt, über die Dauer eines Jahres hinweg beobachtet und viele Gespräche geführt. Sie spürt die seismischen Verwerfungen und den Einbruch bei einem Gemeinschaftsgeist, der so lange das Leben in der Grenzgemeinde bestimmte. Nachdem sich die Erkrankungen mit Covid-19 ab Herbst 2020 häuften, herrschte Notbetrieb im Rathaus. Und viele der gemeinsamen Feste – Sankt Martin, Nikolaus, der deutsch-französische Altennachmittag – mussten ins Wasser fallen.

Schon vorher verdüsterte sich die Stimmung, als im März 2020 die Grenzen geschlossen wurden. Dies betraf vor allem Berufspendler, deren täglicher Weg zur Arbeit plötzlich zu einer Odyssee wurde. So erzählt etwa der Lokalpolitiker Stéphane Beneda, der auf der französischen Seite lebte, aber in Saarlouis bei Ford beschäftigt ist, von großem Aufwand. Plötzlich benötigte er alle 48 Stunden einen negativen Test, um in Deutschland arbeiten zu dürfen. "Das ist fast schlimmer als die Grenzschließung", schimpft er.

Von dem kleinen Ort im Saarland soll, nach dem Wunsch der Gemeindeverantwortlichen und vieler Bewohner, in Signal nach Paris, Berlin und Brüssel ausgehen. Sie wollen zeigen, wie wichtig Europa ist und dass die beschlossenen Anti-Corona-Pläne oft nicht zur Lebensrealität vor Ort passen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH