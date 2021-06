Goodbye Deutschland: Norbert Bebensee gestorben

Ex-Fußballer Norbert Bebensee, der als Auswanderer durch die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt wurde, ist tot. Der frühere Fußballer wurde 67 Jahre alt. Bebensee ist in der Nacht von Montag auf Dienstag verstorben. Das berichtet RTL.

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Cafés nahm seine Gattin nun in einer emotionalen Nachricht Abschied von ihrem verstorbenen Ehemann. Zu einem Bild, das die beiden mit einem breiten Lachen und in einer Umarmung zeigt, schrieb sie: "Die Liebe meines Lebens. Wie soll ich nur ohne dich weitermachen?" Am Ende fügte sie noch "Ich liebe dich." hinzu und versah den Post mit den Hashtags "liebe", "leben" und "Familie".