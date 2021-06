Wer wird Millionär: Günther Jauch wird in 1500. Sendung überrascht

Mögen Sie Überraschungen? Günther Jauch eigentlich nicht. In die 1500. "Wer wird Millionär"-Sendung geht der Moderator aber ziemlich ahnungslos. In einem Interview sprach er nun über das ungewohnte Konzept.

Ahnungslosigkeit ist ein seltener Gesichtsausdruck bei ihm. Aber manchmal, ganz selten nur, weiß auch ein Günther Jauch nicht weiter. Bei der Geburtstagsshow "Wer wird Millionär? – Das Jubiläumssendung zur 1500. Sendung" am Donnerstag, 3. Juni, 20.15 Uhr, möchte ihn RTL und das Quiz-Team überraschen und aufs Glatteis führen. Der Millionen-Moderator hat diesmal offenbar wirklich keine Ahnung von der Auswahl seiner Kandidaten. Und er ist auch komplett blank in der Frage, mit welchen Spielvarianten sie den Abend bestreiten werden.

"Ich behalte in Sendungen eigentlich lieber die Kontrolle", verriet Jauch nun vorab im Interview mit RTL. Trotzdem werde es "spannend", unvorbereitet in die Show zu gehen. Für den Fall, dass ihm doch ein Fauxpas unterlaufe, habe der 64-Jährige bereits eine Strategie: "Schnell zugeben und mit dem Fehler leben. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt." Zudem gebe es "nichts Schöneres als Fernsehpannen, die wirklich spontan entstanden sind", so Jauch.