"SAT.1-Fühstücksfernsehen": Moderatorin Alina Merkau macht Babypause

Alina Merkau macht beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" Pause: Die Moderatorin verabschiedet sich in die Babypause.

Im Februar verkündete Moderatorin Alina Merkau die gute Nachricht ihren Instagram-Followern, kurz darauf folgte die Bestätigung im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" (montags bis freitags, 5.30 bis 10 Uhr): Die 34-Jährige ist zum zweiten Mal schwanger! Wie SAT.1 nun mitteilte, begibt sich die Moderatorin ab Freitag, 4. Juni, in Mutterschutz. Das Kind soll zwischen Ende Juli und Mitte August zur Welt kommen. Danach will sich Merkau eine längere Pause gönnen. "Beim letzten Mal bin ich relativ schnell zurückgekommen", erinnerte sich die Moderatorin in einer Webshow imF ebruar. Dieses Mal würde sie sich gerne mehr Zeit lassen und ein "halbes, dreiviertel Jahr erst mal genießen".