Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger – Serie bei SAT.1 beruht auf Deaver-Büchern

Ein querschnittsgelähmter Forensiker kann sich von der Polizeiarbeit nicht losreißen: Die erfolgreichen "Knochensammler"-Krimis von Jeffery Deaver wurden nun als Serie verfilmt.

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger Serie • 03.06.2021 • 20:15 Uhr

Er ist einer der ungewöhnlichsten Serienkiller-Jäger der neueren Literaturgeschichte. Und ein kerniger Typ, dem seine weltweite Fangemeinde an den Lippen hängt. Dabei ist "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger", der der US-Serienproduktion, die SAT.1 nun in deutscher Free-TV-Erstausstrahlung zeigt, den Namen gibt, ein Mann, der mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hat. Nach einer folgenschweren Verletzung ist der Star-Ermittler, in der Serie gespielt von Russell Hornsby, querschnittsgelähmt und auf seinen Rollstuhl angewiesen. Seine Fälle löst er mit der Hilfe seines genialen Forensik-Wissens – und unterstützt durch die ehrgeizige junge Polizistin Amelia Sachs (Arielle Kebbel), die ihm Mobilität ermöglicht.

Die Serie startet beim Bällchensender mit der einstündigen Pilot-Folge – eine zweite Episode ist direkt im Anschluss um 21.15 Uhr zu sehen. Das US-Studio NBC hat für die "Lincoln Rhyme"-Produktion auf die mittlerweile auf 13 Bände angewachsene "Bone Collector"-Reihe des Bestseller-Autors Jeffery Deaver zurückgegriffen. In der "Wiederauferstehung", so der erste neue Fall, kommt es zu einem Wiedersehen mit Rhymes berüchtigtem Gegenspieler. Der gefürchtete Killer war drei Jahre lang in der Versenkung verschwunden, nun hinterlässt er wieder eine makabere Spur: Markenzeichen des zynischen Mörders ist seine perverse Liebe zur Schnitzeljagd. Er tötet drei Menschen und platziert an jedem Schauplatz einen Hinweis, der seinen Verfolger Lincoln Rhymes zum nächsten Tatort führen soll.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Lincoln nimmt die Fährte wieder auf. Und er sinnt auf Rache. Zusammen mit Amelia Sachs erneuert er die bewährte Partnerschaft. Die junge Frau hilft Lincoln bei der Jagd nach dem tödlichen Genie. Dabei rollen die beiden auch die schwierigsten, bislang ungelösten Fälle des NYPD wieder auf.

Die Konstellation, die die Serie trägt, kennt man aus dem Hollywood-Hit "Der Knochenjäger", der 2000 mit den Stars Denzel Washington und Angelina Jolie in den Hauptrollen in die deutschen Kinos kam. Fleißigen Privat-TV-Sehern dürften die vielen Wiederholungen des düsteren Krimi-Thrillers, der damals im Gefolge von Welterfolgen wie dem Todsünden-Horrorthriller "Seven" (1995) schwamm, bestens vertraut sein.

Weitere Darsteller der Serie sind Michael Imperioli ("Die Sopranos") als Lincolns ehemaliger Partner Rick Sellitto. Courtney Grosbeck ("Homeland") spielt Amelias Schwester Rae, die vom Serienkiller terrorisiert wird. Und Russell Hornsbys "Grimm"-Co-Star Claire Coffee ist ebenfalls mit von der Partie. Ausgelegt ist die Serie auf zehn Folgen.

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger – Do. 03.06. – SAT.1: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH