Romy Walthall gestorben: Schauspielerin wurde nur 57 Jahre alt

In den 80er- und 90er-Jahren war sie in zahlreichen kultigen Filmen und Serien zu sehen, darunter "Matlock" und "Im Körper des Feindes" (1997) mit Nicolas Cage und John Travolta. Nun ist Romy Walthall im Alter von nur 57 Jahren verstorben. Das teilte ihr Sohn Morgan Krantz auf seinem Instagram-Profil mit. Laut dem US-Branchenblatt "Variety" soll die Hollywood-Schauspielerin bereits am 19. Mai in ihrem Heimatort durch einen plötzlichen Herzstillstand ums Leben gekommen sein.

Walthalls Schauspielkarriere begann 1984, als sie im Erotik-Thriller "Nachts werden Träume wahr" eine Rolle an der Seite von David Caruso ergatterte. Es folgten Auftritte in Filmen wie "Howling" (1988) und "Ferien total verrückt" (1994). Zuletzt war sie 2011 in "0s & 1s" zu sehen, einer Komödie ihres Sohnes Morgan. Wie "Variety" berichtet, soll Walthall in den letzten Jahren als Schauspiellehrerin in Kalifornien tätig gewesen sein.