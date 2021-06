Der Bozen-Krimi: Blutrache – Kritik zum ARD-Film

Commissario Matteo Zanchetti in seinem vorletzten Fall: Den Ermittler zieht es diesmal in den Süden. Die ARD zeigt den Krimi von 2020 als Wiederholung.

Commissario in viaggio – der Kommissar geht in "Der Bozen-Krimi: Blutrache" (2020, nun erneut im Ersten zu sehen) auf Reisen. Weil sich der inzwischen zu seinem Erzfeind stilisierte Mafiapate Saffione (Christian Redl) in einem Tonnengewölbe bei Bari in Apulien versteckt hält, reist ihm der Bozener Commissario Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) auf eigene Faust hinterher. Schließlich wurde auf Zanchetti ein Bombenanschlag verübt, der an die schärfsten Zeiten der Südtiroler Freiheitskämpfer in den 60-ern des vergangenen Jahrhunderts erinnert.