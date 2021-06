Lisey's Story: Kritik zur Serie bei Apple TV+

Mit psychisch herausfordernden Horror-Stoffen machte Apple TV+ zuletzt gute Erfahrungen. Die Mystery-Serie "Servant" von Mastermind M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense") spielte perfide mit den Emotionen der Zuschauer. Nun gibt es Nachschub in Sachen Gänsehaut-Serien: "Lisey's Story" (ab 4. Juni wöchentlich bei Apple TV+) lebt von unheimlicher Stimmung und unterschwelligem Grusel – was kein Wunder ist. Schließlich adaptiert die Produktion den gleichnamigen Roman von Horror-Großmeister Stephen King.

Im Zentrum des Psycho-Thrillers steht Lisey (Julianne Moore), die seit dem unerwarteten Tod ihres Mannes Scott (Clive Owen) ein eher trostloses Dasein fristet. Scott war ein äußerst beliebter und erfolgreicher Romanautor, und Lisey hat die meiste Zeit ihres Lebens in seinem übergroßen Schatten gelebt. Zwei Jahre nach Scotts Tod beginnt eine Flut an zermürbenden Ereignissen unliebsame Erinnerungen in Lisey auszulösen – Erinnerungen, die sie so tief vergraben hat, dass es fast so ist, als hätte sie eine Amnesie. Schon bald vermischen sich furchteinflößende Botschaften aus einer Parallelwelt und Angstträume mit unschönen Enthüllungen über ihren verstorbenen Ehemann. Für Lisey stellt sich die Frage: Was ist Realität und was Einbildung?