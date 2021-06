"Tatort"-Sommerpause: Wann laufen wieder neue Filme in der ARD?

Mit "Die dritte Haut", dem vorletzten Fall der Berliner Ermittlerin Rubin (Meret Becker), geht der "Tatort" am 6. Juni in eine zwölfwöchige Erstausstrahlungs-Pause, die erst am 29. August enden wird. Welches Team dann den Auftakt der neuen Saison 2021/22 bespielt, will der für die ARD den "Tatort" koordinierende WDR gegenwärtig auch auf Nachfrage noch nicht verraten. Am Sonntag, 13. Juni, läuft im Ersten zur Primetime das Fußball-EM-Vorrundenspiel Niederlande gegen Ukraine live aus Amsterdam. Doch eine Woche später – am Sonntag, 20. Juni – steht dann noch ein neuer "Polizeiruf 110" aus München an.