"Sonntags-Stammtisch": Harald Schmidt Jubiläumsgast im BR

Der "Sonntags-Stammtisch" (BR, 11.00 Uhr) feiert Geburtstag: Zum 500. Mal lädt der Bayerische Rundfunk zur lockeren Runde am Sonntagvormittag. Schon seit 2007 wird im "Brunnerwirt" (bekannt aus der Vorabend-Soap "Dahoam is Dahoam") bei Bier, Weißwurst und Brezen über "Freude und Ärger der Woche" diskutiert. Zur Jubiläumssendung hat sich neben der Bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) nun auch ein Gast angekündigt, dessen TV-Auftritte mittlerweile spärlich gesät sind: Entertainer Harald Schmidt.

Immer wieder nahmen in der Vergangenheit hochkarätige Gäste am Stammtisch Platz: Neben Uli Hoeneß, Reinhold Messner und Christian Lindner waren auch Claudia Roth und Horst Seehofer bereits mehrfach in der Sendung. Die Mischung aus namhafter Besetzung, entspannter Atmosphäre und politischen Diskussionen kommt an: Die 499. Ausgabe brachte es im Heimatland Bayern zuletzt auf über 18 Prozent Marktanteil.