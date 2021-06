Let's Dance – Die große Profi-Challenge: Fokus auf die Profitänzer

Immer schön lächeln: Es ist keine leichte Aufgabe, deutlich weniger begnadete Tänzer und potenziell lern-unwillige Show-Kandidaten auf dem RTL-Parkett mit viel Hilfe glänzen zu lassen. In der mittlerweile traditionellen Nachbetrachtung "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" zeigen die Profi-Tänzer nach dem großen Show-Finale noch einmal, was sie wirklich draufhaben. Dann nämlich, wenn sie die Bühne ganz vor sich haben und so mit ihrem geballten sportlichen, kreativen und sinnlichen Können punkten.