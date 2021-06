Let's Dance 2021 - Profi-Challenge: die Teilnehmer

Nach der 14. "Let's Dance"-Staffel ist noch nicht Schluss: Auch in diesem Jahr treten in der Folgewoche die Profitänzer der RTL-Show in "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" an. Mit einer Ausnahme: Luca Hänni ist eigentlich gar kein Profitänzer, tanzt aber mit seiner Freundin Christina Luft.