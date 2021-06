Let's Dance 2021: Robert Beitsch verabschiedet sich mit Profi-Challenge

Seit 2016 gehörte er zur festenBesetzung der beliebten RTL-Show "Let's Dance". Unter anderem tanzte er gemeinsam mit Stars wie Sarah Lombardi, Jessica Paszka und zuletzt Senna Gammour. Nun verabschiedet sich Profitänzer Robert Beitsch vom TV-Parkett, wie er am Donnerstag in einem emotionalen Instagram-Post verkündete.

"Manchmal fühlt man, dass ein Kapitel zu Ende geht", heißt es auf dem Profil des 29-Jährigen. "Ich werde mich nächstes Jahr in etwas Neues stürzen", erklärte Beitsch weiter. In der vergangenen Woche fand das Finale der 14. Staffel der Tanzshow statt. Am heutigen Freitag dürfen nun in einer Spezialsendung (20.15 Uhr) nochmal alle Profis auf die Tanzfläche. Darauf freue sich der gebürtige Berliner dieses Mal besonders: "Es wird uns eine Ehre und Freude. Und wahrscheinlich werde ich Pipi in den Augen haben."