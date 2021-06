Markus Lanz will auch in Zukunft ohne Studio-Publikum talken

Auch das ist eine Erkenntnis der unseligen Pandemie-Zeit: Wer die wirklich relevanten Gespräche im deutschen Fernsehen verfolgen will, muss lange aufbleiben: Der ZDF-Talk von Markus Lanz läuft von Dienstag bis Donnerstag spät in der Nacht – und er startet immer wieder zu anderen Uhrzeiten. Sehr zum Missfallen des Gastgebers, wie er jetzt im Interview mit dem Branchenmagazin "journalist" deutlich machte. "Wir werden da manchmal unglaublich herumgeschoben", kritisierte der 52-Jährige. Leidtragende seien schließlich nicht zuletzt die Zuschauer: "Wer eine Sendung kaputt programmieren will, nimmt ihr jede Verlässlichkeit", so Lanz.